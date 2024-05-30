Мэр Тюмени стал врио губернатра Югры

Президент России предложил мэру Тюмени возглавить Югру. Таким образом, с сегодняшнего дня Руслан Кухарук становится врио губернатора ХМАО-Югры.

Путин в беседе с Кухаруком объяснил свой выбор так: «Вы родились в Ханты-Мансийском автономном округе, всю жизнь проработали в Тюмени… Хочу предложить вам возглавить Ханты-Мансийский автономный округ. Для вас там все родное. Надеюсь, все, что вы наработали в Тюмени, тоже будет использовано на более высоком уровне».

Кухарук своей задачей видит продолжение развития Югры, решение проблем переселения из аварийного жилищного фонда, создание комфортной городской среды. «Люди, которые живут на Севере, не должны себя чувствовать ущемленными», – отметил врио губернатора.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев уверен, что Руслан Кухарук справится с поставленными задачами на новой должности. В сообщении Якушева говорится: «Поздравляю Руслана Кухарука с назначением врио губернатора важного для всей страны субъекта – Югры, главного нефтяного региона. Уверен, что он справится с поставленными Президентом задачами. На посту главы Тюмени Руслан Николаевич показал себя грамотным управленцем. При его личном участии в городе успешно стартовала программа комплексного развития территорий, создана пешеходная улица, на новый уровень вышли креативные индустрии и туризм, реализованы национальные проекты. А главное, Руслан Николаевич с заботой относится к жителям, большое внимание уделяет поддержке участников специальной военной операции. Неслучайно, Тюмень ежегодно демонстрирует высокие результаты в рейтингах качества жизни.

Отдельные слова благодарности Наталье Владимировне Комаровой. Более 14 лет она эффективно, с полной отдачей занималась экономическим и социальным развитием Ханты-Мансийского автономного округа.

За эти годы в Югре реализовано множество инфраструктурных и промышленных проектов, укреплялось международное сотрудничество, сфера IT, построены сотни социальных объектов. В округе создана уникальная система поддержки семей, некоммерческих организаций и подшефной территории – города Макеевки. Спасибо за ваш труд и неравнодушие.

Убежден: Югра продолжит поступательное движение вперед. Перед новым руководством региона стоит множество задач. В том числе достижение технологического суверенитета в топливно-энергетическом комплексе и привлечение кадров. Желаю жителям округа удачи и процветания!»

Напомним, что сегодня, 30 мая 2024 года, Наталья Комарова покинула должность губернатора ХМАО-Югры в связи с переходом на новое место работы.

Тюмень, Елена Васильева

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