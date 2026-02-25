В ХМАО почти 50 населенным пунктам угрожает подтопление

Порядка 5 тысяч жителей Ханты-Мансийского автономного округа находятся в зоне потенциального подтопления. Под угрозой подтопления – 48 населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук на заседании коллегии по вопросам безопасности под председательством полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги.

Согласно данным Росгидромета, в 2026 году ожидается повышение уровня воды в реках Обь, Иртыш и Северная Сосьва.

По информации губернатора, для оперативного реагирования сформирована группировка сил из более 8 тыс. человек, около 1,8 тыс. единиц техники, 241 плавсредства и 35 воздушных судов, из них – 18 беспилотники.

Власти Югры также определили 70 пунктов временного размещения на 8 тыс. человек. Для предупреждения ледовых заторов в апреле будут проведены ледовзрывные работы. Отмечается, что гидротехнические сооружения готовы к пропуску паводковых вод.

Ранее МЧС России предупредило, что весенний паводок в стране будет непростым. По оценкам Росгидромета, на большей части России количество выпавших осадков уже превысило норму, что может привести к повышению уровня воды до опасных меток.

Екатеринбург, Наталья Петрова

