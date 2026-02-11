Паводок-2026 в России будет непростым – министр МЧС озвучил прогнозы на весну

Оперативные ведомства, включая МЧС, начали подготовку к весеннему паводку. По предварительным оценкам Росгидромета, на большей части России количество выпавших осадков уже превысило норму. В конце февраля и в марте на европейской части России возможны резкие скачки температуры. Это может привести к повышению уровня воды до опасных меток. Особенно непростая ситуация в этой связи прогнозируется в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Как рассказал «Российской газете» министр МЧС Александр Куренков, предварительные данные говорят, что паводок в отдельных регионах страны в связи с потеплением может наступить существенно раньше обычного.

Наибольшая тенденция повышения температуры в весенний период наблюдается в Сибири и арктической зоне.

По словам Куренкова, в настоящее время запасы воды в снежном покрове в Московской, Калужской и Тамбовской областях, Мордовии превышают норму в 2-2,5 раза, в Новосибирской области и на Алтае – более чем в 3 раза.

На территории юга Восточной Сибири и Дальнего Востока глубина промерзания почвы превышает полтора метра. Глубина промерзания почвы не позволяет впитываться талым водам. Такая водонепроницаемость при большом объеме осадков приводит к подтоплению и затоплению территории населенных пунктов.

По словам Куренкова, по предварительной экспертной оценке Росгидромета, существует также вероятность формирования заторов льда на отдельных реках Архангельской области и Республики Коми (Северная Двина, Печора), Забайкальского края, Амурской области, Хабаровского края (Верхний и Нижний Амур, Тумнин, Уда, Хор, Анюй), Республики Саха (Лена, Колыма, Алдан, Амга), Магаданской области (Тауй).

Для того, чтобы иметь точные данные по паводку МЧС внимательно контролирует ситуацию в Казахстане – гидрологическая обстановка там влияет на паводок на Южном Урале и в Сибири.

Поэтому для мониторинга обстановки и принятия превентивных мер создана Российско-Казахстанская рабочая группа. Специалисты вырабатывают рекомендации по регулированию сбросов воды с водохранилищ и превентивным мероприятиям в соответствии с прогнозом весеннего половодья на реках Иртыш, Тобол, Урал и Ишим.

По словам Куренкова, два последних года паводок сложно проходил на территории Якутии, Сахалинской, Омской, Тюменской и Челябинской областей. Кроме того, в 2024 году в числе таких регионов еще были Оренбургская, Томская, Кемеровская, Иркутская, Курганская области, Мордовия, Бурятия, Алтайский и Приморский края, в прошлом году – Башкортостан, Красноярский и Краснодарский края, а также Ямало-Ненецкий АО.

За 2025 год от вешних вод пострадало 486 населенных пунктов, в 2024 году – 1537.

Традиционно весеннее половодье начинается в первой декаде марта на юге страны и в Приморье; во второй декаде марта – на юге Центральной России, в конце марта – начале апреля – на основной части страны, с конца апреля и до июня – в арктической зоне.

Весеннее половодье в этом году будет сложнее, чем в прошлом, в частности, в отдельных субъектах Центрального, Приволжского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Учитывая прогнозы, МЧС России совместно с другими органами государственной власти заблаговременно спланирован и реализуется комплекс подготовительных мероприятий, направленных на предупреждение паводков.

По словам Куренкова, региональным и муниципальным властям для предупреждения подтопления территорий необходимо проводить превентивные мероприятия: взрывные работы в местах затора, разрушение льда с помощью ледоколов, распиловку и зачернение льда, а также работы по укреплению береговых линий, дноуглубительные, инженерные по расчистке русел рек и очистке дренажных и коллекторных систем.

«С учетом снежной зимы отдельно обращаю внимание органов местного самоуправления на необходимость своевременного вывоза снега, а также на очистку и приведение в работоспособное состояние ливневых и дренажных систем. Несвоевременное выполнение этих мероприятий напрямую приводит к подтоплению территорий в период активного снеготаяния», – отметил Куренков в интервью «Российской газете».

Москва, Елена Васильева

