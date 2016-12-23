Экс-полицейский на ВАЗе устроил гонки в терминале аэропорта Казани (ВИДЕО) / Он проехал здание насквозь, причинив ущерб на 6 млн рублей

Публикации за 23.12.16

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На территории аэропорта Казани произошел резонансный инцидент. Водитель автомобиля ВАЗ-2115 въехал в пассажирский терминал «А1» воздушной гавани и устроил по нему гонки с блюстителями порядка, сообщает «Казанский репортер». Инцидент произошел в ночь на четверг, 22 декабря.

Стало известно, что водителя «пятнашки» попытались остановить сотрудники ГИБДД еще на улице Ершова, но он проигнорировал их требование и направился к аэропорту. Автомобиль, петляя, проехал по всему терминалу, пугая пассажиров и сотрудников аэропорта. При этом лихач нанес значительный ущерб, повредив входные группы, турникеты, протаранив стеклянную стену здания. Кроме того, он повредил трубу водоснабжения, из-за чего в терминале случился потоп.

Все это время опасные деяния безуспешно пытались прекратить сотрудники ГИБДД и службы безопасности аэропорта. Они старались остановить машину пинками, цеплялись за нее и висли на ней. Разумеется, это не заимело никакого успеха. Только по прошествии нескольких минут правоохранители догадались пустить в ход подручные средства, чтобы разбить стекла в автомобиле и добраться до лихача.

Скрутить злоумышленника полицейским удалось уже вне территории терминала, откуда он выехал, пробив стеклянную стену здания. Вероятно, при этом автомобиль получил значительные повреждения, так как затем двигался исключительно по прямой и уткнулся в сугроб, где злоумышленника и настигли. Казанский аэропорт был экстренно закрыт.

По данным издания, лихачом оказался 40-летний Руслан Нуртдинов, в прошлом сотрудник СОБРа МВД по Татарстану. Сейчас он является генеральным директором и совладельцем частного детективного предприятия «Сова» в Набережных Челнах. Ранее он также руководил охранными предприятиями «Град» и «Град-1».

Злоумышленник был арестован на 15 суток за перевозку наркотиков. В автомобиле полицейские обнаружили небольшой сверток, в котором, предположительно, находилась марихуана.

Кроме того, Приволжская транспортная прокуратура возбудила в отношении него 2 уголовных дела по статьям «применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» и «умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». На него также составлено более 10 административных протоколов. Ущерб от действий лихача превысил 6 млн рублей.

Мэр Казани Ильсур Метшин возмущен случившимся. «Я очень обеспокоен тем, что такое стало возможно в нашем современном аэропорту», – сказал градоначальник, добавив, что погоня в здании терминала вызывает тревогу потому, что ранее обеспечению безопасности аэропорта было уделено много внимания и потрачено много средств.

Пользователи социальных сетей в своих комментариях задаются вопросом: «А если бы это был террорист?»

Казань, Иван Гридин

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