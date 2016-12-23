Полиция побоялась стрелять по машине, гонявшей по терминалу аэропорта Казани

Публикации за 23.12.16

В МВД Татарстана объяснили, почему сотрудники ГИБДД не стали стрелять по автомобилю, въехавшему в здание терминал аэропорта Казани. Как писал «Новый День», в ночь на 22 декабря водитель автомобиля ВАЗ-2115 въехал в пассажирский терминал и устроил по нему гонки с блюстителями порядка. Происходящее было заснято на видео.

По словам заместителя начальника пресс-службы МВД по Республике Татарстан Ленара Давлетшина, табельное оружие полицейские принять не стали, так как могли пострадать случайные прохожие. «В соответствии с частью 6 статьи 23 федерального закона о полиции, сотрудники ДПС не применяли оружие в связи с тем, что могли пострадать случайные люди. И был задержан он уже на территории аэропорта, потому что там оживленная везде дорога, машины ездят», – прводит радио «Говорит Москва» слова Давлетшина.

Напомним, сотрудники ГИБДД попытались остановить водителя «пятнашки» еще на улице Ершова, но он проигнорировал их требование и направился к аэропорту. Автомобиль, петляя, проехал по всему терминалу, пугая пассажиров и сотрудников аэропорта. При этом лихач нанес значительный ущерб, повредив входные группы, турникеты, протаранив стеклянную стену здания. Кроме того, он повредил трубу водоснабжения, из-за чего в терминале случился потоп.

Все это время опасные деяния безуспешно пытались пресечь сотрудники ГИБДД и службы безопасности аэропорта. Они старались остановить машину пинками, цеплялись за нее и висли на ней. Разумеется, это не заимело никакого успеха. Только по прошествии нескольких минут правоохранители догадались пустить в ход подручные средства, чтобы разбить стекла в автомобиле и добраться до лихача.

Скрутить злоумышленника полицейским удалось уже вне территории терминала, откуда он выехал, пробив стеклянную стену здания. Вероятно, при этом автомобиль получил значительные повреждения, так как затем двигался исключительно по прямой и уткнулся в сугроб, где злоумышленника и настигли. Казанский аэропорт был экстренно закрыт, ущерб составил 6 млн рублей.

Казань, Иван Гридин

Казань. Другие новости 23.12.16

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