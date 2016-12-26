Икона поп-музыки Джордж Майкл скоропостижно скончался / Обстоятельства смерти выясняются

Публикации за 26.12.16

Британский певец Джордж Майкл ушел из жизни в возрасте 53 лет. Тело музыканта обнаружили в его постели утром 25 декабря. Причина, по которой скончался артист, не уточняется, однако полицейские исключили вариант насильственной смерти.

Джордж Майкл умер в деревне Горинг-он-Тэмз, расположенной в графстве Оксфордшир в Великобритании. По словам менеджера певца Майкла Липпмана, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность, передает Daily Express. Однако подтвердить эту информацию смогут только медики, которые произведут вскрытие тела исполнителя.

«С великой скорбью мы можем подтвердить, что наш любимый сын, брат и друг Джордж ушел с миром дома в период Рождества. Семья просит уважать конфиденциальность в это эмоциональное и трудное время. На данном этапе больше комментариев не последует», – сказал Липпман.

Стоит отметить, что пять лет назад Джордж Майкл перенес тяжелую форму пневмонии, из-за болезни он даже мог лишиться голоса, но позже певец сообщил о полном выздоровлении. К тому же ранее у музыканта не раз были проблемы с наркотиками, из-за чего он несколько раз оказывался под арестом.

Добавим, Джордж Майкл родился в Лондоне в 1963 году. Популярность пришла к нему в начале 1980-х, когда он стал частью поп-дуэта Wham!. Хиты этого британского исполнителя много раз становились лидерами мировых музыкальных чартов, шесть сольных альбомов разошлись тиражом более 100 млн экземпляров. Джордж Майкл удостоился трех премий «Грэмми» и пяти наград MTV. Последний альбом музыканта под названием Symphonica вышел в 2014 году.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 26.12.16

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