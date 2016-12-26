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Скандалы и происшествия

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Публикации за 26.12.16

Из иркутской колонии сбежали вор и торговец краденым

Из иркутской колонии сбежали вор и торговец краденым

В Иркутской области из колонии-поселения сбежали двое заключенных, сообщили в региональном управлении ФСИН.

Утром 26 декабря в колонии не нашли двух обитателей: 24-летнего РустамаШакурова, осужденного за сбыт краденого, и 22-летнего Сергея Неделяева, отбывавшего срок за кражу.

Оба беглеца – рецидивисты, до очередного ареста жили в Иркутске.

В колонии-поселении № 22 содержатся граждане, осужденные за совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести. Осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. Они пользуются правом свободно перемещаться по территории учреждения и покидать ее с разрешения администрации, могут носить гражданскую одежду.

Иркутск, Алексей Усов

Иркутск. Другие новости 26.12.16

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