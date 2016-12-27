В Бурятии ротвейлер насмерть загрыз пятилетнюю девочку

Публикации за 27.12.16

В Бурятии домашняя собака породы ротвейлер напала на четырехлетнего мальчика и насмерть загрызла ребенка. Страшный инцидент произошел во вторник днем в поселке Онохой Заиграевского района, сообщает телекомпания Arigus.tv. По ее данным, в момент трагедии в доме с малышом находился нетрезвый отец. Вероятней всего, мужчина не заметил, как сын подошел к псу.

Растерзанного ребенка обнаружил его старший брат, когда вернулся из школы. Соседи немедленно вызвали скорую помощь и полицейский. Однако врачи оказались бессильны: к их прибытию мальчик уже скончался от полученных ран. Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции застрелили собаку.

Позже региональное управление Следственного комитета РФ уточнило, что жертвой пса стала пятилетняя девочка. Собака набросилась на ребенка во дворе частного дома.

По предварительным данным следователей, погибшая девочка проживала вместе со старшей сестрой и матерью. Около месяца назад семья взяла у знакомых взрослую суку породы ротвейлер. Сегодня утром мать уехала на работу, оставив детей одних. Днем младшая из сестер вышла во двор дома, где на нее напала их собака. В результате полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия. По факту трагедии проводится доследственная проверка.

Улан-Удэ, Светлана Петрова

Улан-Удэ. Другие новости 27.12.16

Московские школьники все чаще страдают от ожирения. …и здесь идем по западному образцу?. / Погода опять подвела: в московских аэропортах задержаны и отменены более 30 рейсов. / В ближайшие часы основной «черный ящик» Ту-154 доставят в Москву. Полеты данного типа самолетов приостановлены. Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»