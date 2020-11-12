В Бурятии цепной пес насмерть загрыз девочку

В Бурятии собака искусала маленькую девочку, от полученных травм малышка скончалась. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Трагедия произошла в поселке Заиграево, семья живет в частном доме. Отец ушел к другу, а мать была занята по хозяйству, когда ребенок играл во дворе.

Вернувшийся домой глава семейства обнаружил дочь лежащей возле будки беспородной собаки, которую семья держала на цепной привязи для охраны территории. Девочку госпитализировали, но врачи не смогли спасти ей жизнь.

По словам родителей, дочка и раньше играла с собакой, животное никогда не проявляло агрессии по отношению к ребенку.

«В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. По месту жительства семья характеризуется положительно», – добавили в СКР.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

Улан-Удэ. Другие новости 12.11.20

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