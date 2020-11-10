На Камчатке чиновница ответит в суде за жуткую гибель ребенка

Следователи предъявили обвинение заместителю начальника МКУ «Служба благоустройства Петропавловска-Камчатского». Как сообщили в пресс-службе СКР, ее обвиняют халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 293 УК РФ).

Установлено, что обвиняемая получила в августе и сентябре 2020 года обращения гендиректора АО «Камчатская мельница», в которых он сообщил, что в районе нежилой зоны морского порта Петропавловска-Камчатского обитают агрессивные бездомные собаки. Чиновница рассмотрела обращения ненадлежащим образом и не обеспечила необходимый контроль принятых мер по отлову животных.

В результате халатности 3 или 4 ноября 2020 года стая бездомных собак загрызла в районе морского порта 8-летнего мальчика, который скончался от кровопотери. Расследование уголовного дела продолжается.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 10.11.20

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