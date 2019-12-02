В Бурятии пьяный дед забыл трехлетнюю внучку на улице в мороз

В Бурятии прохожий обнаружил замерзающую в сугробе трехлетнюю девочку. Оказалось, что ребенка забыл на улице пьяный дед.

43-летний житель Заиграевского района республики нашел девочку на обочине дороги Заиграево-Улан-Удэ. Малышку отвезли в больницу, где врачи диагностировали у нее переохлаждение, сообщает МЧС Бурятии.

Выяснилось, что внучку на улице ночью забыл двоюродный дед, который во время прогулки находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Подобный случай произошел в Бурятии две недели назад. Полуторагодовалую девочку, лежащую на снегу, обнаружили в поселке Новоильинск. Ребенок получил сильные обморожения. Следователи предполагают, что малышку на улице забыла пьяная мать. По словам медиков, если бы ребенок оставался на морозе еще получаса, то он бы погиб.

Улан-Удэ, Служба информации РИА «Новый День»

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