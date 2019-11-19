Россиянка оставила дочь в сугробе на ночь, ребенок чудом не погиб

Полуторагодовалую девочку, лежащую на снегу, обнаружили в поселке в Бурятии. Ребенок получил сильные обморожения. Следователи начали проверку по данному факту. Они предполагают, что малышку на улице забыла пьяная мать. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, ранним утром 16 ноября жительница поселка Новоильинск обнаружила на одной из улиц маленькую девочку лежащей на снегу. Ребенок не подавал признаков жизни. Женщина немедленно доставила девочку в фельдшерский пункт. Малышке диагностировали обморожение кистей, лица и общее переохлаждение организма. Ребенка госпитализировали в участковую больницу, но девочке стало хуже – санавиацией ее доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Как выяснило следствие, днем 15 ноября 15 часов 30-летняя местная жительница пошла в гости к подруге, взяв с собой маленькую дочь. В гостях она употребила алкоголь, а затем в пьяном виде вернулась домой, но без дочери. Женщина утверждала, что якобы оставила девочку у матери экс-сожителя. Однако местные жители не подтвердили ее слова. В СКР допустили, что пьяная мать выронила дочь на улице и оставила ее в снегу. По словам медиков, если бы ребенок оставался на морозе еще получаса, то погиб.

По факту оставления ребенка в опасности проводится доследственная проверка. Устанавливаются всех обстоятельства произошедшего.

Улан-Удэ, служба информации РИА «Новый День»

Улан-Удэ. Другие новости 19.11.19

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