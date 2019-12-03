В Нижегородской области школьник погиб в сугробе

В Нижегородской области проводится проверка по факту смерти 10-летнего ребенка. Мальчик забрался в сугроб и не смог выбраться самостоятельно.

По данным областного управления СКР, два школьника играли неподалеку от своих домов. Сгребали снег лопатами, строили горку и делали в ней проходы. Одного мальчика забрали родители, а когда они вернулись, то увидели, что второй ребенок находится в сугробе.

Взрослые достали школьника и вызвали скорую помощь. Несмотря на все усилия, ребенок скончался. Причину смерти мальчика установит судебно-медицинская экспертиза.

Следователи назначили проведение доследственной проверки. Отмечается, что семья, в которой воспитывался погибший мальчик, полная, благополучная, на учетах не состоит.

Нижний Новгород, Служба информации РИА «Новый День»

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