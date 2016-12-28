В Москве школьница упала в мусоропровод с седьмого этажа / Она не может пояснить, что произошло

Публикации за 28.12.16

Московские следователи проводят проверку по факту падения 15-летней девочки в мусоропровод многоэтажки. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Москве, житель одного из жилых домов, расположенных на улице Фомичевой, обнаружил девушку в мусоропроводе вечером 27 декабря. Она получила травмы, характерные для падения с высоты.

Мужчина незамедлительно обратился в скорую помощь и полицию. Школьница получила всю необходимую помощь, в настоящее время она госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает, уточнили в следственном управлении.

По данным ряда СМИ, девушка упала с высоты седьмого этажа, у нее диагностированы переломы. Медики оценивают состояние школьницы как тяжелое. Также уточняется, что она находится в шоковом состоянии и пока не может пояснить, как оказалась в мусоропроводе.

По факту падения школьницы следственные органы ГСУ СК по Москве проводят доследственную проверку. Они устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.12.16

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