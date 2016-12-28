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Скандалы и происшествия

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Публикации за 28.12.16

В Подмосковье найдены картины Левитана, похищенные из музея в Плесе. Грабители задержаны
Фото МВД России

В Подмосковье найдены картины Левитана, похищенные из музея в Плесе. Грабители задержаны

Сотрудники полиции при поддержке бойцов СОБРа Росгвардии задержали в одном из загородных домов на территории московского региона членов банды, причастных в том числе к краже пяти картин художника Исаака Левитана из музея в Плесе Ивановской области на сумму около 77 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее данным, задержанные, 33-х и 37-летний жители Нижнего Новгорода, подозреваются в совершении разбойных нападений на банк, инкассаторов, а также краже картин из музея художника Левитана. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, правоохранители схватили 29-летнего жителя одной из стран ближнего зарубежья, находящегося в розыске.

Во время обыска по месту временного проживания задержанных обнаружено и изъято более килограмма кокаина, а также одна из похищенных картин. В ходе дальнейших оперативных мероприятий в Нижнем Новгороде были обнаружены остальные 4 похищенные картины художника.

По данным правоохранительных органов, в мае этого года двое бандитов совершили разбойное нападение на банк в Нижнем Новгороде, похитив более 5 миллионов рублей. В ноябре на одной из автотрасс Нижегородской области злоумышленники совершили разбойное нападение с применением огнестрельного оружия на инкассаторов и сотрудников ДПС.

В августе 2014 года из музея художника Левитана в городе Плесе Ивановской области было похищено пять картин – «Овраг за забором», «Тихая речка», «Полустанок», «Речная заводь» и «Розы». Двое грабителей разбили окно и вынесли картины.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 28.12.16

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