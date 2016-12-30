Задержаны 8 подозреваемых в нападении на бойцов Росгвардии в Новой Москве / Похищенное оружие удалось вернуть

Публикации за 30.12.16

Правоохранители задержали 8 подозреваемых в нападении на наряд вневедомственной охраны Росгвардии на территории Новой Москвы вечером 29 декабря. Об этом сообщает МВД России. Операция проводилась при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Похищенное у силовиков оружие найдено, уточнили в пресс-службе Росгвардии по Центральному федеральному округу.

По данным МВД, накануне около 22:00 на территории Троицкого и Новомосковского административного округа Москвы при проверке документов группа неизвестных лиц произвела открыла огонь по наряду вневедомственной охраны Росгвардии. В результате один правоохранитель погиб, второй сотрудник, по предварительным данным, получил ранение. СМИ уточняют, что нападение было совершено в поселении Роговское. Нападавшие завладели двумя автоматами и пистолетом с полным боекомплектом и скрылись. В городе был введен план «Сирена». Подозреваемые были задержаны в течение трех часов, отметили в МВД. Возбуждено уголовное по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

По данным СМИ, напавшие на сотрудников Росгвардии причастны к ограблениям и разбоям в московском регионе.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 30.12.16

Суд санкционировал арест руководителя администрации главы Хакасии. Чиновника обвинили в получении взятки на 19 млн рублей. / Сговор и подлог? В Севастополе на конкурс по обслуживанию выставили многоквартирные дома без половины подъездов. О перечне услуг вообще забыли. / В подмосковном Королёве обнаружены убитыми 5-летний ребенок и его мать. Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»