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Скандалы и происшествия

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Публикации за 30.12.16

Задержаны 8 подозреваемых в нападении на бойцов Росгвардии в Новой Москве / Похищенное оружие удалось вернуть

Задержаны 8 подозреваемых в нападении на бойцов Росгвардии в Новой Москве Похищенное оружие удалось вернуть

Правоохранители задержали 8 подозреваемых в нападении на наряд вневедомственной охраны Росгвардии на территории Новой Москвы вечером 29 декабря. Об этом сообщает МВД России. Операция проводилась при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Похищенное у силовиков оружие найдено, уточнили в пресс-службе Росгвардии по Центральному федеральному округу.

По данным МВД, накануне около 22:00 на территории Троицкого и Новомосковского административного округа Москвы при проверке документов группа неизвестных лиц произвела открыла огонь по наряду вневедомственной охраны Росгвардии. В результате один правоохранитель погиб, второй сотрудник, по предварительным данным, получил ранение. СМИ уточняют, что нападение было совершено в поселении Роговское. Нападавшие завладели двумя автоматами и пистолетом с полным боекомплектом и скрылись. В городе был введен план «Сирена». Подозреваемые были задержаны в течение трех часов, отметили в МВД. Возбуждено уголовное по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

По данным СМИ, напавшие на сотрудников Росгвардии причастны к ограблениям и разбоям в московском регионе.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 30.12.16

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