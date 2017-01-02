Многоэтажка в Казахстане могла рухнуть из-за взрыва котла (ВИДЕО) / Жертвами ЧП стали 9 человек, трое из них – дети

Публикации за 02.01.17

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При обрушении жилого пятиэтажного дома в Карагандинской области Казахстана погибли по меньшей мере 9 человек, среди них трое детей. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 2 января, в поселке Шахан. Причиной обрушения часта многоэтажки мог стать взрыв отопительного котла, который находился в подвале дома, заявили местные власти.

К настоящему времени спасатели извлекли из-под завалов тела 9человек, еще двое подают признаки жизни под обломками, их пытаются спасти, ведется разбор завалов. Среди погибших трое мужчин, три женщины, трое детей: двое – дети 2016 года рождения, один – 2010 года рождения, сообщили в МВД Казахстана. Еще один взрослый и один ребенок пострадали и были доставлены в больницу.

По факту обрушения части пятиэтажного дома возбуждено уголовное дело по статье 292 часть 3 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более человек) Уголовного кодекса.

К разбору завалов привлечены 280 человек, среди которых спасатели, правоохранители, солдаты Национальной гвардии.

Жители подъездов, не пострадавших от взрыва, эвакуированы и размещены у родственников. На место ЧП прибыл аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков. По его словам, перед оперативными службами поставлена задача добраться до подвала, где находится котел отопительной системы, который, по предварительным данным, привел к обрушению. «Это требуется в первую очередь для того, чтобы провести соответствующие экспертизы и определить, в результате чего произошел взрыв котла, для того, чтобы принять соответствующие меры по устранению не только последствий, но и причин», – сказал Абдибеков. Он добавил, что для расследования причин случившегося будет создана комиссия на республиканском уровне.

Астана, Светлана Петрова

Астана. Другие новости 02.01.17

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