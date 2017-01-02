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Скандалы и происшествия

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Публикации за 02.01.17

В аэропорту Антальи произошла паника из-за кричавшего о бомбе сирийца

В аэропорту Антальи произошла паника из-за кричавшего о бомбе сирийца

В аэропорту турецкого города-курорта Анталья молодой сириец устроил панику, пригрозив взорвать бомбу.

Мужчина 25-30 лет во время прохождения досмотра закричал «Аллах акбар!», угрожая при этом взорвать якобы находящуюся на нем бомбу, передает телеканала CNN Turk.

Полицейские немедленно схватили злоумышленника, проводится расследование. Правоохранители не исключили, что мужчина может находиться в состоянии наркотического опьянения или страдать психическим заболеванием.

Напомним, что в новогоднюю ночь в Стамбуле террорист открыл стрельбу из автомата в клубе Reina, убив 39 человек и еще почти 70 ранив, после чего скрылся с места преступления. Жертвой нападения оказалась гражданка России.

Анталья, Светлана Петрова

Анталья. Другие новости 02.01.17

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