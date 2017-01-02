ИГ взяло ответственность за теракт в стамбульском ночном клубе / Россияне стали больше бояться отдыхать в Турции

Публикации за 02.01.17

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление экстремистов.

Напомним, в ночь на 1 января неизвестный мужчина открыл огонь из автомата по посетителям стамбульского ночного клуба Reina. В результате теракта погибли 39 человек, еще 69 получили ранения, трое их них находятся в критическом состоянии. Среди жертв атаки оказалась гражданка России. Стрелку удалось сбежать, полиция по-прежнему разыскивает преступника.

СМИ опубликовали фотография предполагаемого террориста, расстрелявшего из автомата гостей стамбульского ночного клуба. По данным CNN Turk, скриншот с видео, на котором запечатлен предполагаемый преступник, распространило антитеррористическое подразделение полиции Стамбула. В настоящее время правоохранители пытаются установить личность преступника.

Ранее сегодня сообщалось, что полиция подозревает в причастности к теракту связанного с ИГ гражданина Узбекистана или Киргизии. По данным СМИ, накануне Нового года правоохранители задержали в разных городах Турции 63 боевика ИГ. По итогам допросов задержанных были получены сведения о гражданстве предполагаемого террориста.

По последним данным, по делу о теракте в ночном клубе Reina задержаны 8 человек, передает CNN Turk.

Тем временем, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила в комментарии радиостанции «Эхо Москвы», что среди россиян усилились боязненные настроения по поводу отдыха в Турцию. При этом она отметила, что те граждане, кто уже приобрел путевки, вряд ли их откажутся от поездки из-за последнего теракта в Стамбуле. Однако, добавила пресс-секретарь РСТ, турагентства еще возлагают большие надежды на пляжный сезон в Турции. По словам Тюриной, все будет зависеть от политической ситуации.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 02.01.17

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