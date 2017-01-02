NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 02.01.17

ИГ взяло ответственность за теракт в стамбульском ночном клубе / Россияне стали больше бояться отдыхать в Турции
Фото: Reuters

ИГ взяло ответственность за теракт в стамбульском ночном клубе Россияне стали больше бояться отдыхать в Турции

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление экстремистов.

Напомним, в ночь на 1 января неизвестный мужчина открыл огонь из автомата по посетителям стамбульского ночного клуба Reina. В результате теракта погибли 39 человек, еще 69 получили ранения, трое их них находятся в критическом состоянии. Среди жертв атаки оказалась гражданка России. Стрелку удалось сбежать, полиция по-прежнему разыскивает преступника.

СМИ опубликовали фотография предполагаемого террориста, расстрелявшего из автомата гостей стамбульского ночного клуба. По данным , скриншот с видео, на котором запечатлен предполагаемый преступник, распространило антитеррористическое подразделение полиции Стамбула. В настоящее время правоохранители пытаются установить личность преступника.

Ранее сегодня сообщалось, что полиция подозревает в причастности к теракту связанного с ИГ гражданина Узбекистана или Киргизии. По данным СМИ, накануне Нового года правоохранители задержали в разных городах Турции 63 боевика ИГ. По итогам допросов задержанных были получены сведения о гражданстве предполагаемого террориста.

По последним данным, по делу о теракте в ночном клубе Reina задержаны 8 человек, передает CNN Turk.

Тем временем, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила в комментарии радиостанции «Эхо Москвы», что среди россиян усилились боязненные настроения по поводу отдыха в Турцию. При этом она отметила, что те граждане, кто уже приобрел путевки, вряд ли их откажутся от поездки из-за последнего теракта в Стамбуле. Однако, добавила пресс-секретарь РСТ, турагентства еще возлагают большие надежды на пляжный сезон в Турции. По словам Тюриной, все будет зависеть от политической ситуации.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 02.01.17

Многоэтажка в Казахстане могла рухнуть из-за взрыва котла (ВИДЕО). Жертвами ЧП стали 9 человек, трое из них – дети. / Десять человек были эвакуированы из горящего дома в центре Екатеринбурга. / Среди жертв теракта в ночном клубе в Стамбуле есть гражданка России. Стрелка по-прежнему ищут.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter