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Скандалы и происшествия

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Публикации за 02.01.17

Среди жертв теракта в ночном клубе в Стамбуле есть гражданка России / Стрелка по-прежнему ищут
Фото: AP

Среди жертв теракта в ночном клубе в Стамбуле есть гражданка России Стрелка по-прежнему ищут

Среди жертв теракта в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь есть гражданка России, сообщили турецкие СМИ. Также эту информацию подтвердили в Генконсульстве России в Стамбуле.

Сотрудник дипмиссии отметил, что вначале предполагалось, что погибшая является гражданкой Азербайджана, но «по документам она имеет российское гражданство», передает РИА «Новости». По его словам, сегодня будет проводиться опознание. Дипломат добавил, что других граждан России среди погибших и раненных, по данным турецкой стороны, нет.

Напомним, в ночь на 1 января неизвестный мужчина открыл огонь из автомата по посетителям стамбульского ночного клуба Reina. В результате теракта погибли 39 человек, еще 69 получили ранения, трое их них находятся в критическом состоянии. Стрелку удалось сбежать, полиция продолжает его розыск. Первоначально сообщалось, что террорист был одет в костюм Санта-Клауса, но позже власти опровергли эту информацию. По свидетельству очевидцев, нападавший был полностью одет в черное. Преступнику удалось скрыться до приезда полиции, воспользовавшись возникшей паникой. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что стрелок оставил оружие на месте атаки.

По информации агентства Anadolu, 38 жертв теракта идентифицированы, среди них 11 турецких граждан и 27 иностранцев – граждане Саудовской Аравии, Ливана, Ирака,Тунича, Индии, Марокко, Иордании, Кувейта, Сирии, Израиля и Канады. Личность одного погибшего установить пока не удалось.

Пока никто не взял на себя ответственность за совершенный теракт. Рабочая партия Курдистана (РПК) заявила о непричастности курдских группировок к нападению на ночной клуб.

По информации CNN Turk, к теракту может быть причастен связанный с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) гражданин Узбекистана или Киргизии. В предновогодние дни правоохранители задержали в разных городах Турции 63 боевика ИГ. По итогам допросов задержанных были получены сведения о гражданстве предполагаемого террориста.

Стамбул, Светлана Петрова

Стамбул. Другие новости 01.01.17

Террорист атаковал ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь. Погибли 39 человек, десятки раненых. Полиция ищет стрелка. / В Челябинске устроили стрельбу на улице, есть погибшие. / МЧС Крыма: электроснабжение полуострова полностью восстановлено.

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