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Публикации за 17.01.17

В Стамбуле поймали террориста, расстрелявшего 39 человек в ночном клубе
Фото: Reuters

В Стамбуле поймали террориста, расстрелявшего 39 человек в ночном клубе

Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь выходца из Узбекистана Абдулгадира Машарипова, сообщают турецкие СМИ. По данным издания Hurriyet, также силовики схватили жену и четырехлетнего сына возможного террориста.

Операция по задержанию Машарипова прошла накануне вечером в стамбульском районе Эсенъюрт. Предполагаемого исполнителя теракта силовики поймали вместе с семьей в одном из домов в квартале Мальтепе. По данным телеканала NTV, Машарипов прятался в доме своего сообщника из Киргизии, куда он переехал три дня назад. Подозреваемый в ходе спецоперации не успел воспользоваться оружием.

Отмечается, что все, кроме полуторогодовалой дочери предполагаемого стрелка, арестованы. Среди задержанных оказался также четырехлетний сын Машарипова, который ранее рассказал правоохранителям, что его отец ехал из Стамбула.

Вице-премьер турецкого правительства Нуман Куртулмус в своем твиттере поздравил полицейских с успешным проведением операции по задержанию предполагаемого стрелка, заверив, что «война с террором близится к завершению».

Ранее сообщалось о том, что правоохранители задержали в Стамбуле двух подозреваемых сообщников террориста, устроившегося стрельбу в ночном клубе в новогоднюю ночь.

Напомним, в ночь на 1 января в новогоднюю ночь террорист открыл огонь из автомата по гостям стамбульского ночного клуба Reina. В результате нападения погибли 39 человек, еще 69 получили ранения. Среди жертв оказалась гражданка России. Согласно данным полиции, стрелок произвел более 180 выстрелов, сменив шесть обойм. После атаки, длившейся около семи минут, террорист спрятался в кухне заведения, и, переодевшись, выбежал из клуба и уехал на такси, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Daily Sabah. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Стамбул, Светлана Петрова

Стамбул. Другие новости 17.01.17

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