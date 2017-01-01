Террорист атаковал ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь / Погибли 39 человек, десятки раненых. Полиция ищет стрелка

Публикации за 01.01.17

В результате террористической атаки на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь, по последним данным, погибли 39 человек, 69 получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Среди жертв вооруженного нападения – 16 иностранцев. Террористу, вооруженному автоматическим оружием, удалось скрыться, ведется его розыск. По данным генконсульства России, граждан России среди погибших нет, информации о возможных раненых пока не поступало.

Преступник в костюме Санта-Клауса с автоматом Калашникова ворвался в популярный ночной клуб Reina, в котором Новый год встречали от 600 до 800 человек, и открыл беспорядочный огонь по собравшимся. Перед этим террорист застрелил сотрудника и прохожего перед входом в клуб.

Первоначально сообщалось, что ночной клуб Reina атаковали двое неизвестных в костюмах Санта Клаусов, но позже мэр Стамбула Васип Шахин заявил, что нападение совершил один вооруженный преступник.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу счел нападение на ночной клуб терактом. «Это был теракт против невинных людей, – заявил глава МВД. – Ведется следствие. Надеемся, что вскоре террорист будет схвачен». По его словам, службы безопасности продолжают розыск террориста. Ранее СМИ сообщили, что преступник ликвидирован, но министр не подтвердил эту информацию.

На данный момент опознан 21 погибший, из них 16 иностранцев и пять турок, уточнил глава МВД Турции. Россиян, по данным генконсульства РФ, среди погибших нет, передает РИА «Новости». По словам представителя дипмиссии, пока неизвестно, есть ли российские граждане среди раненых, инфомация уточняется.

Ночной клуб Reina находится в районе Бешикташ в центре Стамбула. Заведение популярно не только среди местных жителей, но и среди иностранцев.

Как передает местное телевидение, во время нападения некоторые посетители клуба в панике прыгали в Босфорский пролив, пытаясь спастись.

В Стамбуле в последние месяцы произошло несколько кровавых терактов, жертвами которых стали несколько десятков человек. Так, 11 декабря в Стамбуле у домашнего стадиона футбольной команды «Бешикташ» прогремели два взрыва, в результате которых погибли 44 человека, более 150 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя радикальная военизированная группировка «Ястребы свободы Курдистана».

19 декабря на открытии российской фотовыставки в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов. В дипломата несколько раз выстрелил из пистолета 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, которого поначалу приняли за сотрудника службы безопасности. Позже полицейские застрелили террориста.

Стамбул, Светлана Петрова

Стамбул. Другие новости 30.12.16

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