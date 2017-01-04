NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

В мире

■■■■■■■■■

Публикации за 04.01.17

В Турции установили личность напавшего на ночной клуб в Стамбуле террориста

В Турции установили личность напавшего на ночной клуб в Стамбуле террориста

Спецслужбы Турции установили личность террориста, атаковавшего ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь. Ведется розыск преступника, сообщил сегодня журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Турецкие СМИ уточняют, что имя подозреваемого министр не назвал. Злоумышленник является гражданином Узбекистана или Киргизии. Ранее стало известно о задержании жены подозреваемого.

Нападение на ночной клуб Reina было совершено в ночь на 1 января. Погибли 39 человек, 69 были ранены. Среди погибших оказалась одна гражданка России. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ – прим. ред.). Стрелку удалось сбежать до приезда полиции, воспользовавшись возникшей паникой.

Первоначально сообщалось, что террорист был одет в костюм Санта-Клауса, но позже власти опровергли эту информацию. По свидетельству очевидцев, нападавший был полностью одет в черное. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что стрелок оставил оружие на месте атаки.

Стамбул, Полина Николаева

Стамбул. Другие новости 03.01.17

В Европу под видом беженцев проникли 400 террористов. Под прицелом Косово. / Победа любой ценой: кандидат в президенты Франции заявил о законном присоединении Крыма к России. / В Германии задержали мигранта, собиравшегося устроить еще один теракт.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter