В Турции установили личность напавшего на ночной клуб в Стамбуле террориста

Публикации за 04.01.17

Спецслужбы Турции установили личность террориста, атаковавшего ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь. Ведется розыск преступника, сообщил сегодня журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Турецкие СМИ уточняют, что имя подозреваемого министр не назвал. Злоумышленник является гражданином Узбекистана или Киргизии. Ранее стало известно о задержании жены подозреваемого.

Нападение на ночной клуб Reina было совершено в ночь на 1 января. Погибли 39 человек, 69 были ранены. Среди погибших оказалась одна гражданка России. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ – прим. ред.). Стрелку удалось сбежать до приезда полиции, воспользовавшись возникшей паникой.

Первоначально сообщалось, что террорист был одет в костюм Санта-Клауса, но позже власти опровергли эту информацию. По свидетельству очевидцев, нападавший был полностью одет в черное. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что стрелок оставил оружие на месте атаки.

Стамбул, Полина Николаева

Стамбул. Другие новости 03.01.17

В Европу под видом беженцев проникли 400 террористов. Под прицелом Косово. / Победа любой ценой: кандидат в президенты Франции заявил о законном присоединении Крыма к России. / В Германии задержали мигранта, собиравшегося устроить еще один теракт. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»