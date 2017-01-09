Супруги из России разбились насмерть в жутком ДТП в Швейцарии (ФОТО) / Их двое детей травмированы

Публикации за 09.01.17

В дорожной аварии в швейцарском кантоне Вале погибла супружеская пара из России, сообщает местная полиция.

ДТП произошло утром 7 января. По предварительной информации, легковушка на скользкой дороге вылетела с трассы, несколько раз перевернулась и остановилась через 225 метров.

В аварии погибли супруги из России – 36-летний водитель и его 37-летняя жена. Их дети – 15-летняя дочь и 11-летний сын – получили травмы и были доставлены в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

От самого автомобиля осталась груда железа. Расследованием ДТП занимается швейцарская прокуратура.

Жертвами ДТП стали супруги из России, их дети травмированы (фото – www.polizeiwallis.ch)

Цюрих, Светлана Петрова

Цюрих. Другие новости 09.01.17

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