СКР просит продлить арест Улюкаева на три месяца

Публикации за 09.01.17

Следователи просят оставить под домашним арестом до 15 апреля экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Соответствующая просьба содержится в ходатайстве Следственного комитета, направленном в Байманный суд Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь суда.

Суд рассмотрит обращение следственных органов 10 января в 10:30 мск, передает Business FM.

О задержании главы Минэкономразвития с поличным при получении взятки в $2 млн стало известно 15 ноября. Следственный комитет сообщил, что Улюкаев вымогал взятку за выданную МЭР положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти». Басманный суд отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января. Улюкаев должен находиться в своей квартире в московском элитном жилом комплексе «Золотые ключи» и не может покинуть ее без разрешения следователя. Улюкаев вину не признает и называет все произошедшее провокацией.

Президент России уволил Улюкаева с формулировкой «в связи с утратой доверия». На его место назначен Максим Орешкин.

Комментируя в ноябре скандал с Улюкаевым, Путин назвал случившееся «печальным фактом», но пообещал равенство всех перед законом. В ходе большой пресс-конференции 23 декабря глава государства уточнил, что лично с Улюкаевым после возбуждения дела не общался, но видел следственные материалы, их оказалось достаточно для принятия решения об увольнении министра. «Остальные выводы сделает суд», – подчеркнул Путин.

Москва, Наталья Петрова

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