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Скандалы и происшествия

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Публикации за 09.01.17

В Воронежском зоопарке уничтожили всех птиц / Эксперты побоялись распространения «птичьего гриппа»

В Воронежском зоопарке уничтожили всех птиц Эксперты побоялись распространения «птичьего гриппа»

Воронежский зоопарк им. А.С. Попова приостановил работу из-за гибели птиц во время новогодних праздников. Пресс-служба городской прокуратуры сообщает, что в связи с ЧП организована проверка.

В ведомстве рассказали, что в новогодние праздники в Воронежском зоопарке был зафиксирован факт массовой гибели птиц, в том числе занесенных в Красную книгу. По предварительным данным, причиной мора стала быстро распространяющаяся инфекция, предположительно «птичий грипп».

В связи с этим было принято решение о проведении поголовной эвтаназии птиц в зоопарке. Прокуратура ведет проверку.

Отметим, что на официальном сайте зоопарка размещено объявление о том, что он закрыт на неопределенный срок по техническим причинам. Отметим, что в воронежском зоопарке содержалось 44 вида птиц, 7 из которых занесены в Красную книгу. Всего уничтожено более 140 голов.

Воронеж, Иван Гридин

Воронеж. Другие новости 09.01.17

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