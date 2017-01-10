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Скандалы и происшествия

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Публикации за 10.01.17

В Дагестане столкнулись два ВАЗа: 5 погибших, среди жертв – двое детей
Фото: РИА «Дагестан»

В Дагестане столкнулись два ВАЗа: 5 погибших, среди жертв – двое детей

В Дагестане в результате столкновения легковых автомобилей в Дербентском районе погибли 5 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По информации МЧС, авария с участием автомобилей ВАЗ-2110 и ВАЗ-2114 произошла около 06:50 мск на 944 км федеральной трассы М-29 «Кавказ» неподалеку от селения Джалган.

По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу. На месте ДТП работают следователи.

Ранее сегодня произошла в Новосибирской области. В результате столкновения автомобилейВАЗ-2107 и SsangYong Musso погибли 3 человека, еще трое пострадали, в их числе двое подростков.

Махачкала, Ольга Панфилова

Махачкала. Другие новости 10.01.17

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