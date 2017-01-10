Под Новосибирском при столкновении «семерки» и «корейца» погибли три человека (ФОТО)

Публикации за 10.01.17

Сегодня утром, 10 января, в Новосибирской области случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, жертвами которого стали три человека. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, авария произошла около 7:30 на 53 километре автодороги Новосибирск – Кочки – Павлодар (К-17Р). Здесь столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и SsangYong Musso.

Полицейские установили, что водитель «Жигулей» следовал в сторону Новосибирска и при обгоне выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с иномаркой. После удара «семерка загорелась». От полученных травм на месте ДТП скончались водитель и два пассажира ВАЗа. Личности погибших устанавливаются. Кроме того травмы получили двое подростков, находившихся в салоне отечественного автомобиля, а также водитель SsangYong (мужчина 1965 года рождения).

По факту ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 10.01.17

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