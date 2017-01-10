В Афинах умер российский консул

Публикации за 10.01.17

В греческой столице российский дипломат был обнаружен мертвым в своей квартире. 55-летний заведующий консульским отделом посольства РФ в Греции Андрей Маланин не пришел на работу и не отвечал на телефонные звонки, приводит РИАН информацию греческих СМИ.

Коллеги пришли к Маланину домой, но он не открыл им дверь. Тогда сотрудники российского диппредставительства позвонили в полицию и те вскрыли дверь. дипломат был найден лежащим на полу, а ключи от квартиры находились за дверью.

В МИД РФ подтвердили смерть заведующего консульским отделом в Афинах и сообщили, что смерть дипломата наступила от естественных причин.

Афины – Москва, Алексей Усов

Афины – Москва. Другие новости 10.01.17

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