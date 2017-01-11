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Скандалы и происшествия

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Публикации за 11.01.17

В саратовской шестиэтажке взорвался газ: пострадали 7 жильцов (ФОТО, ВИДЕО) / Очевидец: «Включил свет на кухне и прогремел взрыв»
фото: gkh64.ru

В саратовской шестиэтажке взорвался газ: пострадали 7 жильцов (ФОТО, ВИДЕО) Очевидец: «Включил свет на кухне и прогремел взрыв»

Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел в одной из квартир шестиэтажного жилого дома в Ленинском районе Саратова. В результате ЧП пострадали 7 человек, все они госпитализированы. К настоящему времени из здания эвакуированы 16 жильцов, среди которых – четверо детей, сообщает пресс-служба городской администрации. На месте происшествия работают сотрудники всех городских экстренных служб.

Сигнал о взрыве газа и пожаре в квартире на третьем этаже жилого дома №11 по Московскому шоссе поступил спасателям в 11:55 по местному времени (10:55 мск).

В результате взрыва выбиты окна в подъезде. Огонь перекинулся на соседнюю квартиру и лестничную площадку. В тушении возгорания задействованы 65 пожарных и 19 единиц техники.

Новый День: В саратовском многоквартирнике взорвался газ: пострадали 7 человек (ФОТО, ВИДЕО)

Взрывом газа выбиты окна в подъезде (фото: gkh64.ru)

Новый День: В саратовском многоквартирнике взорвался газ: пострадали 7 человек (ФОТО, ВИДЕО)

В результате ЧП пострадали 7 человек (фото: gkh64.ru)

В мэрии города сообщили, что при взрыве газа пострадали 7 человек, пятеро из них госпитализированы в ожоговый центр, двое с отравлением угарным газом доставлены в одну из городских больниц, сообщает местное издание «Взгляд-инфо». Детей среди пострадавших нет, подчеркнули чиновники. В то же время в региональном управлении МЧС указали, что среди пострадавших – двое детей, они госпитализированы с отравлением продуктами горения.

По данным горадминистрации, на данный момент из дома эвакуированы 16 человек, из них четверо детей. Отмечается, что причиной ЧП могла стать неисправность газового оборудования.

На место ЧП выехал глава города Валерий Сараев. По его словам, один из пострадавших – хозяин квартиры, в которой взорвался газ, – получил ожог 90% поверхности тела. Как рассказал Сараев, мужчина зашел на кухню, включил свет, после чего прогремел взрыв. В этот момент в квартире также находился ребенок, который не получил серьезных травм, так как был в комнате.

Региональное управление Следственного комитета РФ проводит доследственную проверку по факту ЧП. На место происшествия уже выехала следственно-оперативная группа. «В рамках проверочных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, – говорится в сообщении ведомства. – По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение».

Саратов, Светлана Петрова

Саратов. Другие новости 11.01.17

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