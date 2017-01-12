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Скандалы и происшествия

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Публикации за 12.01.17

В Саратове умер хозяин квартиры, где взорвался газ / Мужчина получил ожоги 90% тела
Фото: ИА «Взгляд-инфо»

В Саратове умер хозяин квартиры, где взорвался газ Мужчина получил ожоги 90% тела

В Саратове скончался владелец квартиры, где накануне произошел взрыв газа и пожар. Об этом сообщили в областном минздраве. По информации ведомства, 37-летний Роман Денисов получил ожоги 90% поверхности тела и был доставлен в больницу, но врачи оказались бессильны.

Мэр города Валерий Сараев сообщил, мужчина скончался в 23.20. По его словам, горадминстрация возьмет на себя все расходы на похороны, сообщает местное издание «Взгляд-инфо».

В настоящее время в больницах остаются еще 6 пострадавших, в том числе двое детей. Их жизням ничего не угрожает, заявляют медики.

При взрыве газа и возникшем пожаре в шестиэтажке в Саратове, по последним данным, пострадали 11 человек, девять из них были госпитализированы, включая троих детей. Состояние одного пострадавшего оценивалось как критическое.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Эвакуированные из пострадавшего подъезда жильцы были размещены в гостинице. Между тем, по данным на утро четверга, часть жителей дома уже вернулись в свои квартиры. По словам градоначальника, восстановление квартир будет осуществляться за счет резервного фонда. Строительные работы начнутся в пятницу, 13 января. Специалисты после проведения экспертизы пришли к выводу, что взрыв не повлиял на несущие стены и полное восстановление жилого дома возможно.

Саратов, Светлана Петрова

Саратов. Другие новости 12.01.17

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