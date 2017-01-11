В Рязанской области мать задушила новорожденную дочь и выбросила в выгребную яму

Публикации за 11.01.17

В Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, задушившей и выбросившей свою родившуюся дочь в выгребную яму. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, 7 октября прошлого года 27-летняя жительница Рыбновского района родила дома девочку. Сразу после появления младенца на свет мать задушила его подушкой, после чего выбросила тело в выгребную яму уличного туалета.

В отношении детоубийцы возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). В настоящее время следователи устанавливают всех обстоятельства совершенного преступления.

Рязань, Ольга Панфилова

Рязань. Другие новости 11.01.17

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