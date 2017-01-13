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Скандалы и происшествия

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Публикации за 13.01.17

Новосибирские подростки, отрезавшие чёлку фанату аниме, попали под следствие
скриншот видео

Новосибирские подростки, отрезавшие чёлку фанату аниме, попали под следствие

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело о хулиганство после проверки информации о подростках, которые издевались над 18-летним парнем и отрезали ему длинную чёлку. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Согласно материалам следствия, 7 января 2017 года двое несовершеннолетних встретили знакомого на улице Семьи Шамшиных в Новосибирске, где избили его и срезали ножом волосы с головы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Видеозапись травли юноши была обнародована в соцсетях. На 7-минутном видео двое подростков в тёмной одежде и спортивных кроссовках заставляют третьего коротко подстричься – «как на фотографии в паспорте». Подростка бьют по голове, корпусу и ногам, запугивают, доводя до истерики, а затем один из хулиганов достает нож и отрезает жертве длинную челку. Хулиганы уже удалили свои аккаунты в соцсетях.

По данным СМИ, пострадавший – 18-летний программист. Он увлекается аниме и косплеем и соответственно выглядит. Судя по всему, эта стычка с хулиганами – уже далеко не первая. Девушка пострадавшего сообщила «Комсомольской правде», что молодой человек подал заявление в полицию в полицию, он также получает многочисленные сообщения в поддержку.

Новосибирск, Ольга Панфилова

Новосибирск. Другие новости 13.01.17

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