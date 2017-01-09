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Общество

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Публикации за 09.01.17

В Новосибирске фаната аниме избили за длинную челку (ФОТО) / Видеозапись выложили в соцсети

В Новосибирске фаната аниме избили за длинную челку (ФОТО) Видеозапись выложили в соцсети

Полиция Новосибирской области начала проверку после появления в Сети видеозаписи издевательств над подростком. Ровесники избили парня и ножом отрезали ему длинную челку.

Как сообщает Сиб.ФМ, видеозапись травли была обнародована в соцсетях 7 января. На 7-минутном видео двое подростков в тёмной одежде и спортивных кроссовках заставляют третьего коротко подстричься – «как на фотографии в паспорте». Подростка бьют по голове, корпусу и ногам, запугивают, доводя до истерики, а затем один из хулиганов достает нож и отрезает жертве длинную челку. «Оператор» за кадром сопровождает все происходящее одобрительными комментариями. По предварительным данным, место действия – Горским микрорайон Новосибирска.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что ведут проверку по факту публикации видео, «обстоятельства и фигуранты будут установлены в рамках законных сроков». Видероролик можно изъять, если юноша обратится в правоохранительные органы или напрямую к правообладателю, добавили в полиции.

Новый День: В Новосибирске фаната аниме избили за длинную челку (ФОТО)

Прическа парня очень не нравится местным специалистам по стилю (скриншот видео)

выяснила некоторые подробности: пострадавший – 18-летний программист. Он увлекается аниме и косплеем и соответственно выглядит. Судя по всему, эта стычка с хулиганами – уже далеко не первая. Девушка пострадавшего рассказала, что заявление в полицию уже подано, молодой человек также получает многочисленные сообщения в поддержку. Хулиганы, издевавшиеся над парнем, получили свои «пять минут славы» – в соцсетях теперь травят их самих, самое мягкое определение – «гопники». Свои аккаунты в соцсетях они уже удалили. Девушка одного из хулиганов рассказала, что ему пытались поджечь дверь квартиры, заявление в полицию также написано, поджигателей ищут. Хулиган уже принес извинения избитому парню, заявив, что все произошло «случайно» и «по глупости» и попросил не впутывать в эту историю его близких и не запугивать их. На вопрос том, откуда в кармане взялся нож, он ответил, что это «сувенирный нож» для «хозяйственно-бытовых дел» типа «колбаску порезать».

Новый День: В Новосибирске фаната аниме избили за длинную челку (ФОТО)

После избиения и угроз волосы отрезают случайно оказавшимся в кармане ножом (скриншот видео)

Новосибирск, Зоя Березина

Новосибирск. Другие новости 09.01.17

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