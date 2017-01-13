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Скандалы и происшествия

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Публикации за 13.01.17

В Иркутской области в ДТП со скорой пострадали 4 человека (ФОТО)
Фото: сообщество «ДТП 38RUS Иркутск», «ВКонтакте», Александр Кулаков

В Иркутской области в ДТП со скорой пострадали 4 человека (ФОТО)

В Иркутской области на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль скорой медицинской помощи. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, авария произошла сегодня утром, 13 января, на границе Аларского и Черемховского районов.

Полицейские установили, что ДТП случилось около 9:00. По предварительным данным, водитель скорой, следовавший из города Зима в областной центр, в районе деревни Малиновка не справился с управлением и совершил съезд с дорожного полотна с последующим опрокидыванием автомобиля.

По предварительной информации, в аварии пострадали четыре человека, в том числе и несовершеннолетний. Подробности случившегося выясняются.

Новый День: В Иркутской области в ДТП со скорой пострадали 4 человека (ФОТО)

По данным пользователей группы «ДТП 38RUS Иркутск» в социальной сети «ВКонтакте», вероятно, авария произошла из-за гололедицы. Участники сообщества также сообщают, что фельдшер получил перелом позвоночника, а водитель – перелом ноги.

Напомним, 11 января, серьезное ДТП с участием скорой на Сахалине. Жертвами аварии на трассе Южно-Сахалинск – Оха в Макаровском районе стали пять человек.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 13.01.17

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