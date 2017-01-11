На Сахалине в ДТП с машиной скорой помощи погибли пять человек (ВИДЕО) / Автомобиль сгорел

Публикации за 11.01.17

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На Сахалине случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи и грузовика, жертвами которого стали пять человек. Авария произошла рано утром 11 января на трассе Южно-Сахалинск – Оха в Макаровском районе Сахалина, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Около 8:00 местного времени в среду произошло лобовое столкновение автомобиля скорой помощи, который перевозил двух пациентов из Поронайской центральной районной больницы в Южно-Сахалинск, с автомобилем Isuzu Elf», – приводит «Интерфакс» слова представителя МВД. После удара автомобиль скорой помощи загорелся.

По предварительным данным, погибли оба пациента, родственник одного из них, а также водители скорой и грузовика. Медсестра, которая сопровождала пациентов, выжила и была госпитализирована с различными травмами в Макаровскую центральную районную больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

В свою очередь в пресс-службе областного Минздрава сообщили, что участниками ДТП были три автомобиля: скорой помощи и двух грузовиков. Медсестре и водителю одного из грузовиков удалось выжить, их доставили в Макаровскую ЦРБ, где им была оказана вся необходимая помощь.

В пресс-службе Минздрава также уточнили, что автомобиль скорой помощи врезался в стоящий на дороге грузовик, у которого не были включены габаритные огни. ДТП произошло в условиях темного времени суток. На место ЧП выехал губернатор региона Олег Кожемяко и руководство областного Минздрава.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 10.01.17

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