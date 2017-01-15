Тамбовский подросток изрубил топором всю свою семью

Публикации за 15.01.17

В Тамбовской области задержан 17-летний школьник, которого подозревают в убийстве трех членов семьи. Подросток зарубил топором отца, сестру и бабушку, пока они спали, сообщает сайт Следственного комитета России.

Тела 67-летней женщины, ее 43-летнего сына и 14-летней внучки были найдены в одном из домов рабочего поселка Сосновка. Пожилая женщина и девочка погибли на месте, мужчина был госпитализирован, однако, несмотря на усилия медиков, вскоре скончался.

По подозрению в преступлении был задержан 17-летний подросток. Он дал признательные показания, рассказав, что нанес множественные удары топором спящим родственникам. По словам школьника, на страшное преступление его толкнула личная неприязнь и частые ссоры в семье.

Следователи отмечают, что на состояние подростка, возможно, оказала влияние смерть матери, которая скончалась три года назад из-за онкологического заболевания. Мальчик отгородился от родственников, стал замкнут и нелюдим.

В отношении школьника возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц).

Тамбов, Зоя Осколкова

Тамбов. Другие новости 15.01.17

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