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Скандалы и происшествия

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Публикации за 18.01.17

Старушка с топором чистит в Уфе спуск к пешеходному переходу (ВИДЕО) / Надежды на коммунальщиков у нее не осталось
Фото: скриншот с видео

Старушка с топором чистит в Уфе спуск к пешеходному переходу (ВИДЕО) Надежды на коммунальщиков у нее не осталось

В Уфе, на улице 50 лет СССР, на повороте в сторону 21-й больницы прохожие засняли на видео, как пожилая женщина при помощи топора очищала ото льда спуск с тротуара к наземному пешеходному переходу. Изначально запись была опубликована в сообществе «БашДТП» и быстро вызвала значительный общественный резонанс.

Автор видео утверждает, что запись была сделана еще 16 января и просит автолюбителей, чтобы они были внимательнее и не сбили бабушку. По данным Ufa1.ru, женщину с топором в руках засняла на обочине ее дочь, которая не могла ей помочь, «так как сама была с переломом».

Пользователи сети обрушились с критикой на городские власти: «Становится стыдно за город где живу, вчера вернулся из Казани небо и земля #ялаловуходи». «Ялалова с топором туда, а то только и может из теплого кабинета комментировать», – написал другой пользователь.

Уфа, Иван Гридин

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