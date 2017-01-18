Старушка с топором чистит в Уфе спуск к пешеходному переходу (ВИДЕО) / Надежды на коммунальщиков у нее не осталось

В Уфе, на улице 50 лет СССР, на повороте в сторону 21-й больницы прохожие засняли на видео, как пожилая женщина при помощи топора очищала ото льда спуск с тротуара к наземному пешеходному переходу. Изначально запись была опубликована в сообществе «БашДТП» и быстро вызвала значительный общественный резонанс.
Автор видео утверждает, что запись была сделана еще 16 января и просит автолюбителей, чтобы они были внимательнее и не сбили бабушку. По данным Ufa1.ru, женщину с топором в руках засняла на обочине ее дочь, которая не могла ей помочь, «так как сама была с переломом».
Пользователи сети обрушились с критикой на городские власти: «Становится стыдно за город где живу, вчера вернулся из Казани небо и земля #ялаловуходи». «Ялалова с топором туда, а то только и может из теплого кабинета комментировать», – написал другой пользователь.
Уфа, Иван Гридин
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