В Уфе возбудили уголовное дело после видео с ползущей по больничной лестнице пациенткой

Публикации за 13.01.17

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Башкирские следователи возбудили уголовное дело в связи с вопиющим случаем в больнице №13 в Уфе, где пациентке с загипсованной ногой пришлось добираться ползком по ступенькам в рентген-кабинет на втором этаже из-за неработающего лифта и отсутствия коляски. Об этом сообщает республиканское управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, с 2011 года в поликлинике №1 горбольницы №13 не была обеспечена работа лифта для перевозки пациентов, в том числе маломобильных. В результате «нарушений ряда нормативно-правовых актов» в медучреждении 55-летняя пациентка с переломом левой ноги вынуждена была добираться «на второй этаж для прохождения рентгенологического обследования ползком по лестничному маршу, что было связано с риском для ее жизни и здоровья», говорится в сообщении ведомства.

Действия неустановленных пока лиц, ответственных за инцидент, квалифицированы по ч.1 ст.238 Уголовного кодекса РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). «В рамках расследования будут установлены все лица, ответственные за произошедшее, будет назначен ряд экспертных исследований из разных областей науки», – отметили в Следственном комитете.

В начале недели в интернете появилось видео, на котором женщина с гипсом на ноге вынуждена передвигаться по лестнице на четвереньках. Ролик сопровождается комментариями, что кадры сделаны в поликлинике №1 горбольницы №13 Калининского района Уфы, и что таким образом женщина пыталась попасть в рентгенкабинет на втором этаже при неработающем лифте и отсутствии пандусов и колясок. В среду, 11 января, этой историей заинтересовалась прокуратура и Росздравнадзор. Ведомства начали проверку медучреждения. Накануне проверку по факту нарушения прав пациентов в поликлинике инициировало региональное управление Следственного комитета РФ. После произошедшего глава Башкирии Рустэм Хамитов велел уволить главврача больницы.

Уфа, Светлана Петрова

Уфа. Другие новости 13.01.17

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