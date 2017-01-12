Уволен главврач больницы в Уфе, где пациентку вынудили ползти по ступенькам к врачу (ВИДЕО)

Публикации за 12.01.17

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Глава Башкирии Рустэм Хамитов велел уволить главврача Городской клинической больницы №13 в Уфе, где пациентку с загипсованной ногой вынудили ползти по лестницу на обследование в рентген-кабинет. Об этом руководитель республики сообщил в эфире телеканала БСТ.

«Мы изучили сюжет, который был по телевидению. Виноват, прежде всего, главный врач. Два года не работал лифт. Всё это время под разными предлогами он уходил от вопроса ввода в эксплуатацию, – заявил Хамитов. – Мною уже дано указание освободить главврача от занимаемой должности… Это будет уроком для других».

По словам главы РБ, это очередной пример «равнодушного и бездушного отношения к людям». «Такое мы будем жесточайшим образом карать. Минимум – увольнение, максимум – административное воздействие», – подчеркнул он.

В начале недели в интернете появилось видео, на котором женщина с гипсом на ноге вынуждена самостоятельно передвигаться по лестнице на четвереньках. Ролик сопровождается комментариями, что кадры сделаны в поликлинике №1 горбольницы №13 Калининского района Уфы, и что таким образом женщина пыталась попасть в рентгенкабинет на 2 этаже при неработающем лифте и отсутствующих пандусах. Накануне этой историей заинтересовалась прокуратура и Росздравнадзор. Ведомства начали проверку медучреждения. Сегодня проверку по факту нарушения прав пациентов в поликлинике инициировало региональное управление Следственного комитета РФ. «Следователи организовали доследственную проверку на предмет безопасности оказываемых поликлиникой услуг, – говорится в сообщении ведомства. – По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение».

Уфа, Светлана Петрова

Уфа. Другие новости 12.01.17

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