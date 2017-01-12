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Скандалы и происшествия

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Публикации за 12.01.17

СКР нагрянул в поликлинику Уфы, где пациенты ползают по лестнице

СКР нагрянул в поликлинику Уфы, где пациенты ползают по лестнице

В Башкирии сотрудники СКР инициировали доследственную проверку по факту нарушения прав пациентов в поликлинике № 1 Калининского района Уфы. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике, основанием для проверки стало видео, размещенное на ряде сайтов СМИ в интернете.

На ролике видно, как женщина с забинтованной ногой вынуждена самостоятельно передвигаться по лестнице на четвереньках. Видео сопровождается комментариями, что кадры сделаны в поликлинике № 1 Калининского района Уфы, и что таким образом женщина пыталась попасть в рентгенкабинет на 2 этаже при неработающем лифте.

По указанию руководителя следственного управления по Республике Башкортостан Григория Яковлевича Житенёва следователи организовали доследственную проверку на предмет безопасности оказываемых поликлиникой услуг. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Как писал «Новый День», этой историей также заинтересовалась прокуратура. «В рамках проверки прокуратура намерена оценить соблюдение законодательства об охране здоровья граждан, а также проверить исполнение руководством поликлиники № 1 <…> по обеспечению доступа пациентов к получению медицинских услуг и контролю за исправностью в учреждении лифтового оборудования», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Оскандалившейся уфимской поликлиникой заинтересовались и в Росздравнадзоре. Ведомство уже начало проверку медучреждения. В свою очередь, в Минздраве Башкирии сообщили, что специалисты ведомства разбираются в инциденте.

Уфа, Иван Гридин

Уфа. Другие новости 12.01.17

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