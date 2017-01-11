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Скандалы и происшествия

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Публикации за 11.01.17

Прокуратура проверит поликлинику в Уфе, где женщину с загипсованной ногой заставили ползти к врачу
скриншот с видео

Прокуратура проверит поликлинику в Уфе, где женщину с загипсованной ногой заставили ползти к врачу

Прокуратура Калининского района Уфы начала проверку о ненадлежащем оказании медицинской помощи после появления в интернете видео из уфимской поликлиники, где пожилая женщина с загипсованной ногой вынуждена была ползти по лестнице до рентген-кабинета из-за неработающего лифта и отсутствия пандусов. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Башкирии.

произошел в городской поликлинике №1 при Городской клинической больнице №13, расположенной на улице Ферина. Пациентке с гипсом на ноге пришлось встать на четвереньки, чтобы добраться до рентген-кабинета, расположенного на втором этаже медучреждения. Другим способом попасть в нужный кабинет пожилая женщина не смогла, поскольку в здании не работает лифт и отсутствуют пандусы и коляски. Дочь травмированной женщины разместила в Сети видео, на котором видно, как ее мать буквально ползет по лестнице. Женщина обратилась за помощью к проходящей мимо медсестре, но та проигнорировала просьбу и отправила ее и больную мать к главному врачу поликлиники.

«В рамках проверки прокуратура намерена оценить соблюдение законодательства об охране здоровья граждан, а также проверить исполнение руководством поликлиники № 1 <…> по обеспечению доступа пациентов к получению медицинских услуг и контролю за исправностью в учреждении лифтового оборудования», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Оскандалившейся уфимской поликлиникой заинтересовались и в Росздравнадзоре. Ведомство уже начало проверку медучреждения.

В свою очередь, в Минздраве Башкирии сообщили, что специалисты ведомства разбираются в инциденте, передает РИА «Новости».

Уфа, Светлана Петрова

Уфа. Другие новости 11.01.17

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