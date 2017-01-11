Скандал! В Уфе прооперированную пациентку вынудили ползти до рентген-кабинета (ВИДЕО)

Публикации за 11.01.17

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В Уфе пациенты одной из городских поликлиник вынуждены добираться ползком до рентген-кабинета из-за неработающего лифта и отсутствия пандусов и колясок. Вопиющая ситуация сложилась в городской поликлинике №1 при Городской клинической больнице №13, расположенной на улице Ферина. Горожане возмущены обслуживанием в медучреждении.

На днях пациентке данной поликлиники с гипсом на ноге пришлось встать на четвереньки, чтобы добраться до рентген-кабинета, расположенного на втором этаже медучреждения. Другим способом попасть в нужный кабинет пожилая женщина не смогла, поскольку в здании не работает лифт и отсутствуют пандусы, а также коляски. Об этом сообщает портал ufa1.ru со ссылкой на дочь пациентки поликлиники. Женщина разместила в Сети видео, на котором видно, как ее мать ползет по лестнице.

По словам жительницы Уфы, недавно ее родительница перенесла операцию на ноге, после которой медики наложили ей гипс и запретили наступать на больную ногу. Вторая нога у пациентки почти не функционирует. И для того, чтобы попасть на рентген, женщина вынуждена была ползти по ступенькам. «Маму сопровождала я и знакомая женщина, мы не могли поднять на своих руках 100 кг», – рассказала дочь пациентки. Женщины обратились за помощью к проходящей мимо медсестре, но та проигнорировала просьбу и отправила их к главному врачу поликлиники.

«В регистратуре просили хотя бы скамеечку какую-нибудь под ногу – ничего не дали, – возмущается дочь пенсионерки (цитата по «Башинформ». – Помочь медперсонал нам не пытался. Пробовали дозвониться главврачу, но трубку не брали».

Уфа, Светлана Петрова

Уфа. Другие новости 11.01.17

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