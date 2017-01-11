NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 11.01.17

Скандал! В Уфе прооперированную пациентку вынудили ползти до рентген-кабинета (ВИДЕО)
скриншот с видео

Скандал! В Уфе прооперированную пациентку вынудили ползти до рентген-кабинета (ВИДЕО)

В Уфе пациенты одной из городских поликлиник вынуждены добираться ползком до рентген-кабинета из-за неработающего лифта и отсутствия пандусов и колясок. Вопиющая ситуация сложилась в городской поликлинике №1 при Городской клинической больнице №13, расположенной на улице Ферина. Горожане возмущены обслуживанием в медучреждении.

На днях пациентке данной поликлиники с гипсом на ноге пришлось встать на четвереньки, чтобы добраться до рентген-кабинета, расположенного на втором этаже медучреждения. Другим способом попасть в нужный кабинет пожилая женщина не смогла, поскольку в здании не работает лифт и отсутствуют пандусы, а также коляски. Об этом сообщает портал ufa1.ru со ссылкой на дочь пациентки поликлиники. Женщина разместила в Сети видео, на котором видно, как ее мать ползет по лестнице.

По словам жительницы Уфы, недавно ее родительница перенесла операцию на ноге, после которой медики наложили ей гипс и запретили наступать на больную ногу. Вторая нога у пациентки почти не функционирует. И для того, чтобы попасть на рентген, женщина вынуждена была ползти по ступенькам. «Маму сопровождала я и знакомая женщина, мы не могли поднять на своих руках 100 кг», – рассказала дочь пациентки. Женщины обратились за помощью к проходящей мимо медсестре, но та проигнорировала просьбу и отправила их к главному врачу поликлиники.

«В регистратуре просили хотя бы скамеечку какую-нибудь под ногу – ничего не дали, – возмущается дочь пенсионерки (цитата по «Башинформ». – Помочь медперсонал нам не пытался. Пробовали дозвониться главврачу, но трубку не брали».

Уфа, Светлана Петрова

Уфа. Другие новости 11.01.17

В Петербурге задержан столкнувший мужчину под поезд в метро. / Мутко – антидопинговым агентствам: «Собирайте мочу и не лезьте в политику». NADO призвали отстранить Россию от всех соревнований. / Виктор Орбан изгоняет из Венгрии организации Сороса.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter