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Скандалы и происшествия

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Публикации за 20.01.17

Зверская расправа ради мести: в Бразилии поймали убийц исполнительницы хита «Ламбада» (ВИДЕО по теме) / Певицу заживо сожгли в ее собственном автомобиле
Скриншот видео g1.globo.com

Зверская расправа ради мести: в Бразилии поймали убийц исполнительницы хита «Ламбада» (ВИДЕО по теме) Певицу заживо сожгли в ее собственном автомобиле

Бразильские полицейские задержали подозреваемых в убийстве исполнительницы знаменитого хита конца 80-х «Ламбада» Лоалвы Браз. Тело 63-летней певицы было обнаружено в ее сожженном автомобиле в бразильском городе Сакуарема в штате Рио-де-Жанейро.

По предварительным данным, один из задержанных Уолас Виейра ранее работал в принадлежащей певице гостинице, где проживала артистка, но был уволен. По версии полиции, мужчина пошел на преступление из мести за увольнение. Как издание Globo, задержанный признался, что участвовал в убийстве певицы вместе с двумя подельниками. Оба его сообщника задержаны.

В ночь на четверг, 19 января, где и жила певица, ворвались двое неизвестных и похитили ее. Сотрудники гостиницы слышали крики, но не смогли помочь Браз. Позже обгоревшее тело исполнительницы нашли на заднем сиденье ее собственного автомобиля недалеко от гостиницы. Предположительно, Браз сожгли заживо в ее машине. Кроме того, преступники похитили из апартаментов артистки 15 тысяч реалов (около $4,7 тыс.), золотой диск, полученный Браз за исполнение знаменитой «Ламбады», и фарфоровую посуду. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства смерти певицы.

Лаолва Браз родилась в Рио-де-Жанейро. Свою музыкальную карьеру она начала с выступлений в ночных клубах. В 1985 году певица переехала во Францию и стала солисткой группы Kaoma, состоявшей из выходцев из стран Карибского бассейна. В 1989 году при ее участии был записан главный хит коллектива «Ламбада», принесший Браз всемирную известность. Вместе с французской группой Браз записала три альбома, а позже выпустила три сольных диска. Всего на счету у певицы более 80 золотых и платиновых дисков.

Рио-де-Жанейро, Светлана Петрова

Рио-де-Жанейро. Другие новости 20.01.17

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