Омские судьи разрешили возбудить на мертвого коллегу дело об убийстве бизнесмена / Ходатайство об аресте мертвеца они отклонили

Публикации за 20.01.17

В Омске квалификационная коллегия облсуда разрешила возбудить уголовные дела об убийстве и незаконном хранении оружия в отношении федерального судьи Сергея Москаленко, который погиб неделю назад. Арестовать покойного судьи не разрешили, хотя следствие запрашивало еще и санкцию на это. Следователи считают, что Москаленко получил взятку от бизнесмена за оправдательный приговор, но выполнил условия соглашения своеобразно: пристрелил заказчика, после чего дело Берга действительно было закрыто – в связи с его смертью.

Федеральный судья Сергей Москаленко проходил в качестве главного фигуранта в уголовном деле о получение взятки в особо крупном размере. Рассматривая уголовное дело бывшего главы компании «ОмСтрой-2001» Виктора Берга об обмане дольщиков, Москаленко получил от него больше 8 миллионов рублей за оправдательный приговор. Затем Берг был внезапно найден мертвым. Его убили в автомобиле, выстрелив в спину сквозь спинку сиденья, а потом добив выстрелом в голову.

После смерти Берга по инициативе Москаленко было прекращено уголовное преследование, сообщает Flash Siberia.

Главным подозреваемым в убийстве застройщика сразу стал Москаленко, но внимание следователей было отвлечено покушением на самого судью. В конце ноября 2015 года в подъезде дома на него напал киллер с ножом и нанес несколько проникающих ранений. Москаленко выжил.

Летом 2016 года Москвленко все же стал фигурантом уголовного дела о получении взятки от Берга. К концу года дело о покушении на судью также было закрыто: следователи решили, что нападения было инсценировано, чтобы отвести от судьи подозрения в убийстве.

13 января Сергей Москаленко получил уведомление о вызове на судейскую коллегию для изменения ему меры пресечения по делу о взятке. Правоохранители предположили, что судья догадался: теперь речь пойдет об убийстве застройщика Берга. Через несколько часов судья самоубился в парке 300-летия Омска.

Через шесть дней после смерти Москаленко стал подозреваемым по статьям о незаконном хранении оружия и убийстве с целью скрыть взяточничество, сообщили в СК РФ. Следователи объявили, что, несмотря на смерть подозреваемого, расследование дела будет продолжаться в обычном порядке. 17 января судьи отклонили ходатайство следователей об аресте покойника.

Омск, Алексей Усов

Омск. Другие новости 20.01.17

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