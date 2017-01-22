Лавина в Мурманской области погребла под снег туристов

Публикации за 22.01.17

Сегодня в Мурманской области группа туристов попала под лавину в районе озера Вудъявр. По предварительным данным, под снегом оказались три человека из 11. Начались поисково-спасательные работы.

Сообщается, что группа из 11 туристов из Архангельска предварительно не зарегистрировалась у спасателей и отправилась в горы на снегоходах, передает РИА «Новости».

Ежегодно в Хибинских горах сходят десятки лавин. Прошлой зимой одна из них обрушилась на поселок Кукисвумчорр, в результате чего погибли трое человек, в домах были выбиты стекла.

Одна из самых крупных трагедий произошла 5 декабря 1935 года, когда со склонов горы Кукисвумчорр одна за другой сошли четыре лавины. Они пересекли железнодорожную колею и разрушили два жилых двухэтажных дома и стену третьего, протащив обломки домов еще несколько метров. Под снежными завалами оказались почти 240 человек. Общее количество погибших тогда составило 89 человек. После этой трагедии в Хибинских горах появился центр лавинной безопасности.

Мурманск, Светлана Антонова

Мурманск. Другие новости 22.01.17

Контрабандный «Боярышник»: в Крыму изъяли десятки литров спиртосодержащей продукции. / Мадонна обматерила Трампа. На митинги против нового президента США вышли более миллиона человек. / Кровавое ЧП в Комсомольске-на-Амуре: после конфликта убит 15-летний подросток. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»