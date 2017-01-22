NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 22.01.17

Лавина в Мурманской области погребла под снег туристов

Лавина в Мурманской области погребла под снег туристов

Сегодня в Мурманской области группа туристов попала под лавину в районе озера Вудъявр. По предварительным данным, под снегом оказались три человека из 11. Начались поисково-спасательные работы.

Сообщается, что группа из 11 туристов из Архангельска предварительно не зарегистрировалась у спасателей и отправилась в горы на снегоходах, передает РИА «Новости».

Ежегодно в Хибинских горах сходят десятки лавин. Прошлой зимой одна из них обрушилась на поселок Кукисвумчорр, в результате чего погибли трое человек, в домах были выбиты стекла.

Одна из самых крупных трагедий произошла 5 декабря 1935 года, когда со склонов горы Кукисвумчорр одна за другой сошли четыре лавины. Они пересекли железнодорожную колею и разрушили два жилых двухэтажных дома и стену третьего, протащив обломки домов еще несколько метров. Под снежными завалами оказались почти 240 человек. Общее количество погибших тогда составило 89 человек. После этой трагедии в Хибинских горах появился центр лавинной безопасности.

Мурманск, Светлана Антонова

Мурманск. Другие новости 22.01.17

Контрабандный «Боярышник»: в Крыму изъяли десятки литров спиртосодержащей продукции. / Мадонна обматерила Трампа. На митинги против нового президента США вышли более миллиона человек. / Кровавое ЧП в Комсомольске-на-Амуре: после конфликта убит 15-летний подросток.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter