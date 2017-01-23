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Публикации за 23.01.17

В Мурманске возбудили уголовное дело после схода лавины и гибели людей

В Мурманске возбудили уголовное дело после схода лавины и гибели людей

В Мурманской области по итогам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту схода лавины, в результате чего погибли двое туристов. Дело возбудили по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», сообщает пресс-служба СКР.

Напомним, трагедия произошла накануне днем в Кировском районе области. Группа туристов – 12 жителей Архангельской области – на личных снегоходах отправилась кататься из санаторно-оздоровительного комплекса ООО «Тирвас» в район скального ущелья Южного склона горы Вудъяврчорр. Результатом езды в верхней части склона горы стал неконтролируемый сход лавины. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время установлены личности погибших – мужчины 1983 и 1985 годов рождения.

Следствием назначен комплекс необходимых экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Ход расследования взят на контроль руководителем следственного управления.

Мурманск, Полина Николаева

Мурманск. Другие новости 23.01.17

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