NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 22.01.17

СКР: Под лавиной в Мурманской области погибли двое туристов

СКР: Под лавиной в Мурманской области погибли двое туристов

Двое туристов погибли после схода лавины в Кировском районе Мурманской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления. В ведомстве уточнили, что по данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, туристическая группа из города Архангельска в составе 11 человек каталась на снегоходах в районе озера Вудьявр. Когда они находились в районе скального ущелья южного склона горы Вудьяврчорр, произошел сход лавины. По указанному сообщению незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

В настоящее время осуществляется осмотр места происшествия, следственным органом принимаются меры к установлению обстоятельств произошедшего. Личности погибших устанавливаются.

Мурманск, Анастасия Смирнова

Мурманск. Другие новости 22.01.17

Трамп ответил своим противникам: почему эти люди не голосовали на выборах?. / В Якутии местный житель открыл стрельбу по полиции и «скорой помощи». / Лавина в Мурманской области погребла под снег туристов.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter