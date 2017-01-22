СКР: Под лавиной в Мурманской области погибли двое туристов

Публикации за 22.01.17

Двое туристов погибли после схода лавины в Кировском районе Мурманской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления. В ведомстве уточнили, что по данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, туристическая группа из города Архангельска в составе 11 человек каталась на снегоходах в районе озера Вудьявр. Когда они находились в районе скального ущелья южного склона горы Вудьяврчорр, произошел сход лавины. По указанному сообщению незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

В настоящее время осуществляется осмотр места происшествия, следственным органом принимаются меры к установлению обстоятельств произошедшего. Личности погибших устанавливаются.

Мурманск, Анастасия Смирнова

Мурманск. Другие новости 22.01.17

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