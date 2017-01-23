В Кемерово скорая три часа ехала к роженице / Ребенок находится в реанимации

Публикации за 23.01.17

Сотрудники прокуратуры Ленинского района Кемерово ведут проверку по заявлению местной жительницы, которая сообщила, что бригада скорой медицинской помощи приехала к ней лишь через три часа после вызова. В результате женщина, вызывавшая медиков из-за преждевременных родов, родила дома, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

«Местная жительница сообщила, что в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года она вызвала скорую помощь из-за преждевременных родов. По ее словам, экипаж приехал к ним через три часа», – рассказали в ведомстве. Из-за опоздания медиков роды принял муж. Стоит отметить, что семья живет на той же улице, где находится станция скорой помощи.

«Газета Кемерова» пишет со ссылкой на мать роженицы, что ребенок, родившийся на 29-й неделе, помещен в реанимационное отделение и находится под аппаратом искусственной вентиляции легких. «В больнице долго не могли принять поступившую маму с ребенком из-за того, что в тот момент шла пересменка. Также у матери не было родового сертификата, так как она должна была его получить 4 января. В итоге упущено много времени. Девочка сейчас находится в реанимации под аппаратом ИВЛ. У ребенка развилась пневмония. Ее мать выписали из больницы еще 6 января», – отметила она, добавив, что отец новорожденной звонил в скорую пять раз, где получал ответ: «Ждите».

«Во время последнего обращения ему приказали отрезать пуповину. Но ведь роды принимали муж и старший сын, люди, которые ничего не понимают в медицине. Приехавшие врачи сказали матери спускаться самостоятельно, без носилок, хотя родившей женщине несколько часов вообще нельзя вставать», – добавила новоиспеченная бабушка. Врачи борются за жизнь ребенка.

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