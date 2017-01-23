NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 23.01.17

В Кемерово скорая три часа ехала к роженице / Ребенок находится в реанимации
Фото: НГС

В Кемерово скорая три часа ехала к роженице Ребенок находится в реанимации

Сотрудники прокуратуры Ленинского района Кемерово ведут проверку по заявлению местной жительницы, которая сообщила, что бригада скорой медицинской помощи приехала к ней лишь через три часа после вызова. В результате женщина, вызывавшая медиков из-за преждевременных родов, родила дома, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

«Местная жительница сообщила, что в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года она вызвала скорую помощь из-за преждевременных родов. По ее словам, экипаж приехал к ним через три часа», – рассказали в ведомстве. Из-за опоздания медиков роды принял муж. Стоит отметить, что семья живет на той же улице, где находится станция скорой помощи.

«Газета Кемерова» пишет со ссылкой на мать роженицы, что ребенок, родившийся на 29-й неделе, помещен в реанимационное отделение и находится под аппаратом искусственной вентиляции легких. «В больнице долго не могли принять поступившую маму с ребенком из-за того, что в тот момент шла пересменка. Также у матери не было родового сертификата, так как она должна была его получить 4 января. В итоге упущено много времени. Девочка сейчас находится в реанимации под аппаратом ИВЛ. У ребенка развилась пневмония. Ее мать выписали из больницы еще 6 января», – отметила она, добавив, что отец новорожденной звонил в скорую пять раз, где получал ответ: «Ждите».

«Во время последнего обращения ему приказали отрезать пуповину. Но ведь роды принимали муж и старший сын, люди, которые ничего не понимают в медицине. Приехавшие врачи сказали матери спускаться самостоятельно, без носилок, хотя родившей женщине несколько часов вообще нельзя вставать», – добавила новоиспеченная бабушка. Врачи борются за жизнь ребенка.

Скандалы и происшествия. Другие новости 23.01.17

Прокурор целился прямо в лицо шумевшим подросткам – подробности ЧП (ФОТО). К расследованию инцидента подключился СК. / В Петербурге младенец получил перелом черепа после падения с дивана. / «Вентпром» временно оставил за собой миллиарды по делу о рейдерском захвате нулевых: кассация отменила приговоры (ФОТО).

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter