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Публикации за 08.02.17

Медики скорой ответят за домашние роды жительницы Кемерово / Возбуждено уголовное дело
Фото: НГС

Медики скорой ответят за домашние роды жительницы Кемерово Возбуждено уголовное дело

Сотрудники следственных органов Кемеровской области возбудили уголовное дело по «халатность» (ч.1 ст.293 УК РФ) в отношении в отношении должностных лиц службы скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Как писал «Новый День» в ночь на 1 января 2017 года у жительницы Кемерово начались преждевременные роды, она вызвала скорую, но медики не ехали. По версии следствия, в дороге автомобиль скорой сломался, бригада сообщила об этом фельдшеру по приему вызовов. Без уточнения информации о выполнении вызова он был перемещен в раздел «вызов отменен».

В это время родственники уже самостоятельно приняли роды у женщины. После чего снова сделали вызов «скорой помощи». Прибывшая вторая бригада доставила роженицу и ее новорожденного ребенка в больницу. Следствию предстоит установить, надлежащим ли образом должностные лица организовывали выезд бригад «скорой помощи», механизмы контроля исполнения вызова.

Уже получены необходимые сведения из медицинского учреждения. Также в рамках расследования назначены комплексные судебно-медицинские экспертизы новорожденной девочки и ее матери, которые определят, отразилось ли на их здоровье родоразрешение в домашних условиях без квалифицированной помощи. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Кемерово, Иван Гридин

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